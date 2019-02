Nieuwe toeristische brochure verzamelt 77 Peerse belevingen BVDH

27 februari 2019

17u06 0 Peer De nieuwe toeristische brochures van Peer zijn weer beschikbaar. De belevingsgids is de ideale wegwijzer voor één of meer dagjes Peer en verzamelt 77 avonturen.

Met als slogan ‘Ontdek Peer’ weet je meteen wat je in huis haalt. Het is niet alleen een uitnodiging, maar ook een opdracht. De brochure laat je via 77 belevingen Peer ontdekken. Goesting in een portie gezinspret, proeven van het platteland of eerder actie en adrenaline? Wat te denken van een citytrip of een ontdekkingstocht in Peer-Bosland? Het kan allemaal.

Aan het woord

Enkele mensen komen aan het woord in de Peerse gidsen en nemen je zelfs op sleeptouw. Marie-José Thijs prijst Bruegel aan. “Tijdens het jubileumjaar mag een bezoek aan het Bruegelmuseum niet ontbreken”, zegt Marie-José. Collega-gids Lena Martens daagt de jonge gezinnen uit voor een actieve wandeling. “Kinderen en wandelen gaan samen, zeker als je kiest voor de kinderspelenroute rond Erperheide”, vertelt ze. Frank Maesen vindt dat je een uniek stukje natuur moet ontdekken. “Wandel van de Ooievaarsnest in de richting van de vallei van A-beek. Vergeet zeker jouw picknickmand niet”, aldus Frank. Skimonitor Nordine Nakkach is trekt naar Snow Valley. “Welkom op de Peerse gletsjer voor een partijtje skiën of snowboarden”, weet hij. Boswachter Trudo Scheelen neemt de lezer mee naar Bosland. “Mijn kleinkinderen zijn intussen helemaal wild van Bosland en vooral van de nieuwe spannende schatzoektocht.” Verder vind je ook een overzicht van alle handel en horeca.

Er zijn versies in Nederlands, Frans, Duits en Engels beschikbaar. Deze kan je afhalen aan het Toeristisch Onthaalkantoor op de Markt. Alle info via www.toerismepeer.