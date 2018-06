Nieuwe, reflecterende huisnummers voor Perenaars 22 juni 2018

In Peer waren heel wat huisnummers niet goed zichtbaar of slecht leesbaar vanaf de rijweg. Dit kan nochtans van belang zijn, bijvoorbeeld wanneer hulpdiensten 's nachts een woning moeten zoeken. Mede op vraag van deze hulpdiensten en de postbodes bezorgt stad Peer nu gratis nieuwe huisnummers aan haar inwoners. De nummers zijn groter en reflecterend. Inwoners bevestigen het nummer bij voorkeur op de brievenbus. Een begeleidende folder bij het huisnummer legt uit waar en hoe je het nummer best kan ophangen. Alle info via www.peer.be/huisnummers.





(BVDH)