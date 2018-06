Nieuwe fietsroute langs zeven kerken 28 juni 2018

Samen met de Peerse parochies opent Toerisme Peer de nieuwe fietsroute 'Toeren tussen torens'. Hierbij fiets je langs de zeven verschillende kerken in Peer. Ook pastoor Kris Van Strydonck werd ingeschakeld om de fietstocht van veertig kilometer samen te stellen. "Je kunt vertrekken aan een van de zeven kerken en dan fiets je door het mooie Peerse landschap naar de andere kerken", vertelt hij. "De bedoeling is dat je ook regelmatig stopt en een kijkje neemt in de kerken."





Onderweg kun je aan de kerken ook veel kunstvoorwerpen bewonderen, zoals beelden en schilderijen. De glasramen vertellen dan weer het verhaal van de patroonheiligen. "Als je dan toch in de kerk bent, mag je ook altijd een kaarsje branden of een schietgebedje doen", knipoogt Van Strydonck.





Je kunt de fietskaart gratis verkrijgen bij het Toeristisch Onthaalkantoor op de Markt en in de Peerse kerken. (BVDH)