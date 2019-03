Nederlanders gebruiken list om Noord-Limburgers op te lichten BVDH

05 maart 2019

Twee Nederlandse oplichters van 22 en 43 jaar zijn bij verstek veroordeeld tot een celstraf van acht en zes maanden. Ze moeten ook een boete betalen van 800 euro.Het duo lichtte tussen februari 2016 en maart 2016 verschillende zaken en mensen op. Er werd altijd gewerkt volgens dezelfde modus operandi. Het duo meldde zich aan bij de kassa met een paysafekaart van 100 euro en deed alsof het deze ging betalen. Op het moment dat de winkelbediendes de waardebonnen gingen afdrukken, werd er een foto getrokken van de unieke kaart om deze later te innen op het internet. De waardebon zelf werd nooit betaald. De twee sloegen toe bij Bruno’s in Bocholt en Peer, bij Total in Overpelt en bij een krantenwinkel in Peer.