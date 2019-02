Na zoveelste ‘wolvenkill’: schapenhouders krijgen hulp bij afrasteren weilanden Birger Vandael

24 februari 2019

18u36 0 Peer De slachtoffers van zogenaamde ‘wovenkills’ krijgen hulp van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), onder meer bij het ‘wolf-proof’ afrasteren van hun weilanden. Ook over het inzetten van vrijwilligers wordt nagedacht. “Ik begrijp dat het voor schapenhouders geen gemakkelijke tijden zijn”, aldus Dries Gorissen van ANB.

Afgelopen vrijdag werden in Wauberg bij Peer opnieuw twee doodgebeten schapen aangetroffen. Het was schapenhouder Luc Luys die dit keer getroffen werd. “Ik werd opgebeld door iemand die een dood schaap had zien liggen. Uiteindelijk bleken er twee dieren gedood te zijn, een derde schaap moesten we laten inslapen.” Pas binnen een kleine drie weken zal de DNA-analyse voltooid zijn en weten we zeker of het om een ‘wolvenkill’ ging.

Luys heeft het moeilijk met de situatie: “Al twintig jaar rol ik de draad elke dag af en span ik ze weer op. Nu die wolven hier zijn, zit ik met de gebakken peren. Omdat mijn stroomdraad niet was aangesloten op de grond en de voltage onvoldoende hoog was, moet ik de rekening betalen. Oké, je krijgt een vergoeding, maar die houdt geen rekening met de drachtige schapen van wie de lammeren mogelijk dood worden geboren. Nu verwacht men van mij dat ik tachtig schapen – de rest staat gelukkig altijd binnen – elke dag in de stal zet? Ze zouden me beter helpen, het lijkt wel mijn schuld.”

Het is heel eenvoudig: als je je schapen niet beschermt, dan worden ze vroeg of laat gepakt door een hond of een wolf, iedereen in Noord-Limburg loopt risico Wolvenkenner Jan Loos van Landschap vzw

Volgens wolvenkenner Jan Loos van Landschap vzw is het al vijf over twaalf: “We zeggen al meer dan een jaar dat mensen maatregelen moeten nemen. Het is heel eenvoudig: als je je schapen niet beschermt, dan worden ze vroeg of laat gepakt door een hond of een wolf. Honden zijn nog altijd dodelijker dan wolven. Iedereen in Noord-Limburg loopt risico.”

Informeren, reageren, organiseren

Dries Gorissen van ANB: “We hebben samen met lokale partners al heel wat inspanningen gedaan om mensen te informeren, onder andere via lokaal overleg, communicatieacties en speciale toelichtingsavonden. We zullen nu ook weer samenzitten met lokale besturen om met hen te bespreken hoe wij nog extra kunnen inzetten op voorlichting en ondersteuning. De wolf is terug als roofdier in onze natuur en daarop moeten we ons als samenleving nu voorbereiden.” Hij zegt dat de reactie na een aanval van een wolf van groot belang is: “Schapenhouders moeten getroffen dieren zeker niet in veiligheid brengen, want een wolf onthoudt waar een prooi te vinden is.”

Nachtrasters

Het ANB bereidt nog hulpmaatregelen voor. “Sommige schapenhouders staan er alleen voor en doen het in bijberoep. We stellen zelf al tijdelijk rasters ter beschikking en binnenkort komen we met speciale pakketten met onder meer nachtrasters. Mensen die geconfronteerd werden met wolvenschade kunnen zich er zo van verzekeren dat hun resterende schapen veilig zijn de daaropvolgende dagen en weken. Zelfs als de schapenhouder niet meteen tijd heeft om al zijn rasters wolf-proof te maken, kunnen enkele nieuwe rasters al meteen het verschil maken. Ook schapenhouders die nog geen schade geleden hebben, zouden met een kleiner nachtraster kunnen starten als eerste belangrijke stap. Verscheidene organisaties roepen op om vrijwilligers in te schakelen om de veehouders te helpen bij het plaatsen van zo’n rasters.”