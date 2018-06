N-VA blijft zuinig met verkiezingsborden 27 juni 2018

Nadat het voorstel van N-VA Peer om verkiezingsborden af te schaffen werd afgevoerd door de gemeenteraad, kondigt de partij aan zelf zuinig te blijven met verkiezingsborden. "Op die manier is er geen optische vervuiling van het landschap, verkleinen we de papierberg en drukken we de kosten", stelt fractievoorzitter Wouter Van Elsacker. De partij betreurt dat het voorstel niet werd goedgekeurd. "Via brochures, flyers en online kan iedereen nochtans voldoende worden bereikt", aldus Van Elsacker. (BVDH)