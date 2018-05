Muziekkiosk elke zondag van de partij in zomermaanden 23 mei 2018

Elke zondag in juli en augustus zal er vanaf 18 uur live muziek zijn in de kiosk op het Marktplein. Een reuze springkasteel voor de kids zal vanaf 18 tot 22 uur worden opgesteld. Van 22 tot 23 uur is er nog een uurtje achtergrondmuziek. Als dj's werden onder meer Tom de groot, DJ Jump en Michel Vanderfeesten van FM Goud aangesteld. Ook Bart Kaëll komt een keertje naar Peer, dat is het geval op 26 augustus. (BVDH)