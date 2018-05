Motorrijder (44) kritiek na zware klap 04 mei 2018

In het centrum van Peer op de hoek van de Noordervest en de Kiezel Kleine Brogel gebeurde gisteren rond 17 uur een zwaar verkeersongeval. Een grijze Toyota Yaris reed over de Noordervest richting de Steenweg naar Wijchmaal, toen er plots rechts uit de Kiezel Kleine Brogel een motard kwam aangereden. De 44-jarige motorrijder - die voorrang had - knalde op de flank in van de wagen. Hij vloog over de wagen en kwam met een harde smak op de grond terecht.





De mug-arts en de hulpdiensten snelden ter plaatse.





De motard moest ter plaatse gereanimeerd worden, maar zijn toestand was meteen zorgwekkend. Met spoed werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Heusden-Zolder waar hij geopereerd werd.





Laaghangende zon

Volgens buurtbewoners gebeurden er al vaker ongevallen op de bewuste plek.





Door het eenrichtingsverkeer in de Scherpesteenstraat, krijgt de Noordervest het gevoel van een voorrangsweg, maar niets is minder waar.





Ook de laaghangende zon speelde mogelijk in het nadeel van de autobestuurder. De straat werd afgezet. (MMM)