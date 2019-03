Meuris & Co laten legendarisch Woodstock-festival herleven in BICC Peer Dirk Selis

10 maart 2019

14u30 0 Peer In 2019 is het exact 50 jaar geleden dat het Woodstock-festival plaatsvond in het Amerikaanse Bethel, het hoogtepunt van de flowerpowerbeweging. De Limburgse All Star band bracht eenmalig een uniek eerbetoon aan de Moeder der Festivals in BICC Peer.

De bekende Peerse Vzw Nonsense heeft maar liefst twee jaar aan de productie van ‘The Woodstock ‘69 Revue’ gewerkt. Een éénmalig project dat twee dagen lang BICC ‘t Poorthuis in Peer omtoverde tot hét ‘Peace, Love and Music’-gebeuren van het jaar. Zaterdag voor een staand publiek inclusief afterparty. Zondagnamiddag was er een soiréevoorstelling voor een zittend publiek. Telkens uitverkocht. De Limburgse All Star band bracht eenmalig een uniek eerbetoon aan de Moeder der Festivals. Deze band bestond uit Limburgse rasmuzikanten die op gepaste wijze ode brengen aan hun favoriete Woodstock-artiest.

Uitverkocht

Zo bracht Stijn Meuris een iconisch eerbetoon aan Joe Cocker. Het moet gezegd worden. De stem van Meuris leende zich uitstekend aan het opvallende rauwe stemgeluid van Cocker. Nochtans twijfelde Meuris eerst om het te doen. “Ik ben niet zo voor het ‘in de huid kruipen van’, maar als het dan toch iemand moet zijn dan is het wel Cocker. Daarbij, in Peer klopt het plaatje. De sfeer van het Rhythm and Blues Festival hangt als een warm deken over dit Noord-Limburgse stadje. De keuze voor de overige muzikanten trokken mij uiteindelijk over de streep.” De Overpeltse zangeres Jolien Thijs bracht haar uitstekende versie van Janis Joplin. Zanger van de Rusty Roots, Jan Bas, zong Canned Heat terwijl gitarist bij de Limburgse rockgroep The Sore Losers, Cedric Maes dan weer zijn eer bracht aan zijn absolute rockheld Jimi Hendrix. Lokale helden JJR speelde enkele nummers van... CCR en de Limburgse singer-songwriter Piet de Pessemier (Krakow, ex-Monza) bracht dan weer een zalige tribute aan The Band en Neil Young! De sfeer in de zaal was intens. De 1.300 tickets waren acht weken voor aanvang allemaal de deur uit.

Het is die Peerse Rhythm and Blues die onze vriendschap samenhoudt en ons tot creatieve producties noopt Sté Leekens, VZW NonSense

Rhythm and Blues

Dat succes heeft niet alleen te maken met wie op op het podium staat maar misschien nog meer met de VZW Nonsense die deze tweedaagse heeft mogelijk gemaakt. “Wij willen het graag tot in de puntjes goed hebben, de inkom, de belichting, de afterparty, tot de bierkaartjes toe. Onze bezoekers weten dat ze waar voor hun geld krijgen”, zegt voorzitter Sté Leekens (52). “Met acht vrienden zijn we de drijvende kracht achter onze vzw. We treffen elkaar in de Peerse scene. Vergaderingen gaan door in Het Gulden Vaatje bij Rudi, The Pub en de Tos. Het is die Peerse Rhythm and Blues die onze vriendschap samenhoudt en ons tot creatieve producties noopt.”

“Het zijn niet altijd zulke omvattende producties. Jaarlijks organiseren we ook een leuke quiz en een jeneverwandeling. Maar, onze organisaties zijn altijd wel af. En de rode draad is die liefde voor gitaar en live-music” sluit Tim Schreurs (33) af.