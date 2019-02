Mama emotioneel tijdens rechtszaak vluchtmisdrijf in Peer: “Dylan stierf in een koude gracht, terwijl jij uw bed in kroop” Marco Mariotti

14 februari 2019

12u57 0 Peer “Dylan stierf in een koude gracht, terwijl ik bezorgd in de keuken ijsbeerde en jij je bed in kroop.” Dat zei de mama vandaag van Dylan Aendekerk, de 16-jarige fietser die drie jaar geleden werd doodgereden in Peer. De autobestuurder (33) pleegde vluchtmisdrijf, en zegt dat hij nooit wist dat hij een fietser aanreed. Het parket eist een gevangenisstraf van drie jaar en een rijverbod van minstens twee jaar voor onopzettelijke doding en vluchtmisdrijf.

Het was net na de examens in december 2015 dat Dylan ’s nachts rond iets voor 1 uur terugkeerde van een feestje. Zijn ouders wachtten hem thuis bezorgd op omdat hij veel later thuis bleek dan hij beloofde. Toen de papa zélf richting het feestje ging om polshoogte te nemen, stootte hij onderweg op een fietswiel. De politie kwam ter plaatse en vond samen mét mama en papa het lichaam van Dylan in de gracht langs de weg.

De jongen bleek overleden na een aanrijding. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en werd de volgende ochtend om 10.30 uur gearresteerd. Het bleek om een buurtbewoner te gaan die aan het einde van de straat woont.

Gehurkt

“Ik reed terug van een feestje en voelde op de Heidestraat dat ik iets aanreed”, vertelde de verdachte deze voormiddag aan de rechter. “Ik ben gaan kijken en zag dat mijn bumper kapot was. Pas na een tweede keer kijken onder de wagen zag ik een fietswiel steken.” Maar een fietser heeft hij naar eigen zeggen nooit gezien. Volgens de voorzitter moest hij toen wél de link hebben gelegd dat die fiets daar niet zomaar stond en aan fietser gelinkt is.

Uit het onderzoek bleek dat Dylan links van de weg gehurkt zat, en dat de fiets aan de overzijde stond. Dylan werd in de rug aangereden én ook de fiets werd geramd. Honderden meters reed Jente V. met de fiets onder zijn wagen, stapte meerdere keren uit én trok vervolgens stukken fiets onder de wagen vandaan waarna hij het in de berm gooide. De beschadigde auto parkeerde hij bij zijn ouders die vlakbij wonen.

“Ik heb tegen een betonnen steen gereden”, maakte hij zijn ouders die nacht wijs. Vervolgens kroop hij zijn bed in en ging hij ’s morgens werken. In een eerste verhoor verklaarde Jente V. dat hij besefte dat hij een fietser aanreed. “Aan de Zandweg haalde ik een fietswiel onder de wagen uit. Daar besefte ik dat ik een fietser aanreed en sloeg in paniek. Ik besef mijn fout, maar had de moed niet om terug te gaan kijken”, klonk het. Later trok hij die verklaring in, volgens het parket eerder uit tactische overweging.

Dylan heeft nog minstens tien minuten, mogelijk zelfs uren geleefd Mama van Dylan

Overlevingskans

Dylan had een kans op overleven blijkt uit de autopsie. “Indien de bestuurder wél was terug gereden, of het meteen aan zijn ouders of vrouw had verteld, kon Dylan misschien gered worden. Dit maakt dit verhaal zoveel malen erger”, zei de raadsman van de familie. Ook de mama nam het woord: “Niemand doet dit opzettelijk en ik begrijp een paniekreactie, maar hoe kan je iemand in nood niet helpen?”

“Het besef dat hij helemaal alleen is overleden, terwijl ik in de keuken rondliep en dat de bestuurder een minuut later langs ons huis kwam gereden - want Dylan was bijna thuis - gaat er bij ons niet in. Hij deed niets om hem te redden. Hij loog tegen zijn ouders en kruipt zijn warm bed in. Dat, terwijl Dylan sterft in de gracht. Volgens het onderzoek nog zéker tienminuten tot een uur lang.”

Er zijn vooral véél onduidelijkheden, wij vragen de vrijspraak Advocaat van Jente V.

De beklaagde zegt dat er géén duidelijk is dat Jente V. Dylan aanreed. “Dit is geen standaard aanrijding. Dylan lag op de grond. Waarom? Dat weten we niet, maar als je een wagen ziet aankomen heb je normaal de reflex om aan de kant te gaan. Blijkbaar lukte dat niet. De schade aan het voertuig is ook beperkt, en kan van énkel van het fietswiel zijn.” De advocate denkt dat een ander voertuig de aanrijding met Dylan veroorzaakte. Ook het tijdstip van aanrijding en de aankomst van Jente V. bij zijn ouders zouden volgens haar niet overeenkomen.

Kermis

De verdachte en zijn vrouw wonen nog steeds aan het einde van de Maastrichterdijk waar ook de ouders van Dylan wonen. Die situatie blijkt voor de familie ondraaglijk. “Al drie jaar zijn wij constant op onze hoede”, vertelde de mama. “We hopen en vrezen altijd dat ze niét in onze buurt zijn, eender waar wij komen. We proberen hen te mijden, maar zij ons blijkbaar niet. Tijdens Meeuwen Kermis vorig jaar, liepen ze pal voor ons door. Onze kermisavond zat er op. Hij heeft onze lach, onze levenslust afgenomen.”

Twee jaar geleden, toen Dylan één jaar gestorven was, stuurde de verdachte een kaartje. “Een kaartje met spijt in onze brievenbus, dat hij Dylan van ons had ontnomen. Maar nu verandert hij weer het verhaal. We hopen dat hij het gewoon toegeeft.”