Malford Milligan & Travellin’ Blue Kings nieuwe namen voor Blues Peer BVDH

19 maart 2019

16u58 0 Peer Met Malford Milligan en Travellin’ Blue Kings voegt Blues Peer opnieuw twee klinkende namen toe aan de line-up.

Malford Milligan wordt geroemd voor zijn krachtige, soulvolle stem en zijn indrukwekkend voorkomen. “Hij wordt vaak vergeleken met souliconen als Otis Redding en Percy Sledge. Niet voor niets werd hij maar liefst acht keer tot beste vocalist bekroond bij de Austin Music Awards. Als zanger van de supergroep Storyville, met onder meer Stevie Ray Vaughan’s ‘Double Trouble’ als ritme-tandem, maakte Milligan in de jaren 90 furore als energieke frontman.” Begeleidingsband is The Southern Aces. “Bij deze combinatie zijn de sleutelwoorden soulful, rootsy, groovy en stripped-down”, klinkt het bij de organisatie.

De band Travellin’ Blue Kings, een mix van Nederlandse en Belgische oude rotten in het vak, brengt een amalgaam aan straffe eigen nummers en raak gekozen covers. “Begin dit jaar kwam de band met de geweldige plaat “Wired Up” op de proppen, die hoofdzakelijk wordt gevuld met swingende blues, uit het boekje Fabulous Thunderbirds/Little Charlie & The Nightcats.” Alle ticketinfo is te vinden via: http://www.bluesfestival.be/tickets.