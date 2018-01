Make-over voor dorpskern Linde gaat volgende week van start 30 januari 2018

02u45 0 Peer De werken in kerkdorp Linde gaan volgende week maandag van start. Tot aan het najaar is er hierdoor geen doorgaand verkeer mogelijk, maar na de zomer krijgen de inwoners wel een volledig vernieuwd en verkeersveilig dorp terug.

Vorige week kregen de inwoners in Linde reeds uitleg over de make-over in hun dorpje. Het resultaat moet een groene dorpskern worden die toegankelijk en samenhangend is. Als eerste gaat men van start met de vernieuwing van de rioleringen en wegenissen. Tussen Mulderhof en Cremerdijk komt er in Lindedorp een gescheiden rioleringsstelsel. Dit is ook het geval aan het Driekoningenplein. Lindedorp krijgt op haar beurt een dorpse uitstraling door een aanpassing van het wegprofiel. Het wordt een zone 30 met verkeersremmers aan begin en einde. De brede fietspaden worden aan de zijde van de kerk door een groenberm afgescheiden. Aan het Driekoningenplein ontstaat dan weer een hoofdbushalte.





Het kruispunt van Cremerdijk met Lindedorp vormde een probleem, waar schoolkinderen dagelijks passeren. Door de aanleg van een autovrij fietspad achter de kerk over en langsheen de Dommel tot aan de Cremerdijk, wordt dit vermeden. Er is verder ook ruimte voorzien voor gevarieerde woonvormen. De oude pastorij verdwijnt en maakt plaats voor twee nieuwe woonblokjes. Daarin is ook één handelsruimte voorzien.





Verkeersmaatregelen

Tijdens de werken moet je vanaf Peer-Centrum en Bovenlinde een omleiding via Meeuwen volgen. De gewestwegen N73 en N74 gelden als alternatief voor verplaatsingen vanuit en naar het zuiden. Op de smallere lokale wegen werd plaatselijk éénrichting ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Bij activiteiten in de plaatselijke parochiezaal en voor de bereikbaarheid van basisschool De Dommelbrug, legt het Stadsbestuur op wandelafstand van de werkzone een tijdelijke parking aan op de hoek van de Heuvelstraat en Kluisstraat. Omdat de bushaltes in Linde werden afgeschaft, rijdt de bus de komende maanden via Wauberg. Tot het najaar is er nog aandacht voor minder-hinder tijdens de werken. (BVDH