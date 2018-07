Maïsdoolhof officieel geopend CHEF-KOK GIOVANI OOSTERS ZORGT VOOR SMAKELIJK EXTRAATJE BIRGER VANDAEL

19 juli 2018

02u45 0 Peer Gisteren werd aan de Lindebosstraat het negende Peerse Maïsdoolhof officieel geopend. Opvallend is de aanwezigheid van Giovani Oosters, chef-kok en eigenaar van het Hasseltse restaurant Vous Lé Vous. Hij zal deze zomer vier keer voor een smakelijk extraatje zorgen waarin streekproducten centraal staan.

De Landelijke Gilde zorgt met Oosters voor een innovatieve toevoeging. "In het hele doolhof staan er bordjes opgesteld waarop info staat over voeding en gerechten. Mensen leren dus bij over waar de landbouw allemaal voor kan zorgen. Dankzij Giovani zullen ze achteraf ook kunnen smullen van maaltijden en desserts waarin deze streekproducten verwerkt zijn", legt Colaers uit. "Ik kende Giovani via gedeelde vrienden. We lieten hem weten dat we iemand zochten en hij was meteen enthousiast, daar hij ook graag werkt met deze gezonde Limburgse vers geproduceerde producten."





Gisteren was het de eerste keer dat Oosters zijn kunstjes toonde. Hij bereidde wafels met daarin spek met eieren, witloof, hesp, chocolade en banaan. Ook varkenswangetjes met augurk werden geserveerd. "Heel lekker", lacht Colaers. "De volgende keren op woensdag 25 juli, 8 augustus en 22 augustus zorgt hij achtereenvolgens voor gazpacho, smoothies van aardbeien en blauwbessen en kaas- en vleeskroketten."





Nieuw parcours

Verder werd het maïsdoolhof en de bijhorende attracties op de site van vier hectare ten opzichte van de vorige jaren opnieuw wat aangepast. "Uiteraard is het parcours nieuw en belooft het nog lastiger te worden", stelt Colaers. "De stroberg met 170 pakken werd wat verder uitgebreid tot zes meter. Aan de dierenweide geven we ook wat extra uitleg over de acties van dieren op het gedrag van mensen. Door de extra ruimte krijgen de dieren ook wat meer rust wanneer het te druk is."





Uitkijktoren

De vorige jaren klokte het Maïsdoolhof af op 15.000 en zelfs 24.000 bezoekers. "We gebruiken die cijfers niet als norm, want 10.000 is voor ons het vooropgestelde doel. Doordat het heel warm is, begrijpen we wel dat mensen liever naar het water gaan dan dat ze hier komen wandelen. Dat is ook de reden dat het tot dusver wel gezellig druk is, maar dat we geen overrompeling krijgen. Nog tot 2 september is iedereen welkom", besluit Colaers. Elke dag is het doolhof open tussen 10 en 18 uur. Op vrijdag 10, 17, 24 en 31 augustus zal het doolhof voor de gelegenheid ook 's avonds open zijn tot 22 uur, op vrijdag 3 augustus is er Maïs By Night tot middernacht. De knuffeldieren (varkens en konijntjes), het zomerterras, de uitkijktoren, de speeltuin en het slingertouw zijn opnieuw van de partij. Met de actie 'Wanneer kalft de koe?' kan je wederom mooie prijzen winnen.