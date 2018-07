Little Steven geeft workshop aan leraren op Blues Peer 11 juli 2018

Steven Van Zandt, gekend als Little Steven, treedt zaterdag op Blues Peer op. In de namiddag organiseert hij ook een workshop die gericht is op schoolleraren. "Door gebruik te maken van innovatieve leerplannen, kunnen kinderen via muziek in aanraking komen met bepaalde onderwerpen. Dat gaat van sociale studies en letterkunst tot aardrijkskunde en wetenschap. De stichting Rock and Roll wil leraren helpen met deze onderwerpen tot leven te brengen", klinkt de uitleg van de workshop. "Muziek is de meest doeltreffende en consistente bron van inspiratie en motivatie die mens ter beschikking staat. We weten dat muziek veelal de gemeenschappelijke basis vormt voor communicatie tussen docenten en studenten, daar waar onderwijs begint", aldus Van Zandt zelf. Leraren die interesse tonen, kunnen zich aanmelden via http://teachrock.org/blues-peer-limburg-belgium-dutch. Iedere deelnemer ontvangt een gratis concertkaartje voor de show die avond! (BVDH)