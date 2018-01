Landbouwers redden knoflookpad 02u38 0

Dankzij de landbouwers van Peer heeft de knoflookpad meer kans op overleven. Ze was in 2006 één van de meest bedreigde amfibiesoorten in ons land. Poelen bleven vrij van woekerstruiken, speciale grassen werden ingezaaid op de oevers en maaien gebeurt alleen in periodes dat de knoflookpad onder de grond zit. Met subsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos staan landbouwers stukjes grond af om het leefgebied van de pad uit te breiden. Bovendien werden de poelen verbonden en uitgediept om ervoor te zorgen dat ze niet droogvallen in de zomer. (BVDH)