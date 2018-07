Landbouwers kunnen droogteschade melden 31 juli 2018

De land- en tuinbouwsector wordt sinds begin juni geconfronteerd met een combinatie van uitzonderlijke droogte en zeer hoge temperaturen. Voor een aantal teelten is inmiddels duidelijk dat er wel degelijk schade zal zijn. Landbouwers kunnen een dossier voor het bekomen van een schadevergoeding indienen en krijgen daarbij hulp van de stad Peer. De slachtoffers richten zich hierbij tot de burgemeester om de gemeentelijke schadecommissie samen te roepen, die ter plaatse de schade aan de teelten zal vaststellen.





Economische impact groot

"Peer telt nog heel wat landbouwbedrijven en dus is de economische impact niet gering", vertelt schepen van Landbouw Raf Nelis (CD&V). "Samen met de Landbouwraad helpen wij de getroffen landbouwers om een schadedossier in te dienen. Dat kan digitaal via de website van de Stad Peer: https://www.peer.be/droogteschade. Wie toch meer hulp wil, kan terecht op zitdagen op donderdagen 2 en 9 augustus. Je moet daarvoor wel een afspraak maken via www.peer.be/maakafspraak of via het telefoonnummer 011/61.07.00. Om alles vlot te laten verlopen roepen wij de landbouwers op om hun aanvraag voor 12 augustus te doen", aldus schepen Raf Nelis. (BVDH)