Lammetje overleeft wolvenaanval in Peer, vier andere doodgebeten Marco Mariotti

18 april 2019

11u32 2 Peer In Peer zijn vier schapen doodgebeten door een wolf. Een vijfde overleefde de aanval, maar zal vandaag nog een spuitje krijgen. “Ik overweeg om mijn hobby stop te zetten", zegt schapenboer Marc Hillen.

Nog twee schapen en een tiental lammetjes lopen nerveus rond in de schapenweide van Marc Hillen. De man kwam donderdagvoormiddag naar zijn weide aan de Zuiderstraat en zag de kadavers liggen. Hij komt zéker niet uit de lucht vallen. “200 meter verder werden onlangs die alpaca’s dood gebeten", vertelt hij. “Het is ook hier vlakbij waar de minister Koen Van den Heuvel (CD&V) fier de stroomdraad en de 80 procent subsidie voorstelde.”

Maar Hillen heeft zelf nog geen stroomdraad rond zijn weide gelegd. “Ik ga dat ook niet doen. Het kost op het einde van de rit toch te veel geld, én ik zou dan de volledige afspanningen alle weken moeten maaien met een kantensnijder. Je wil niet weten hoeveel werk dat dat is."

Stroomdraad helpt niet

Wolvenexpert Jan Loos verklaarde eerder al dat een stroomdraad onderaan de grond voldoende is. Ook dit keer groef de wolf zich een weg onder de draad door. “Maar zelfs met draad gaan die daar onderdoor geraken. Als de schapen hier weg zijn, gaan ze ongetwijfeld in die weide toeslaan mét draad hier vlakbij.”

Jagen op wolf?

Bij de buurtbewoners en collegaboeren klinkt de taal steeds radicaler. “Als die wolf in mijn weide passeert, is het zijn laatste keer geweest”, klinkt het. “Dat beest valt constant aan en hoort hier niet thuis. Dat Natuur en Bos (ANB) een stuk bos afbakent waar de wolven naar hartelust kunnen vertoeven. Maar we geloven nooit dat dit blijft goed gaan. In Duitsland loopt het ook al de spuigaten uit en overwegen ze om de wolven te bejagen.”

Ook het Agentschap natuur en Bos kwam deze middag ter plaatse om stalen te nemen van de kadavers. “We hadden de eigenaar verwittigd, want zijn weide was een makkelijker doelwit. Dat is vandaag ook gebleken."

Later meer.