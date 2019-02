Kosovaarse staat terecht voor cannabisplantage BVDH

22 februari 2019

Een 28-jarige vrouw uit Kosovo riskeert een celstraf van 15 maanden en een boete van 8.000 euro voor het uitbaten van een cannabisplantage in Peer. “De verhuurders van de woning roken onraad en zo ontstonden de vermoedens van de plantage. In de periode rond november en december 2017 werd hen zelfs de toegang tot de zolder ontzet”, aldus de procureur. Uiteindelijk vond men enkele maanden later bewijzen op verschillende verdiepingen. De vrouw wist naar eigen zeggen van niets en wees op een verblijf in Brussel. “Ze heeft in heel haar leven zelfs nog nooit iets te maken gehad met cannabis”, opperde haar advocaat. Vonnis op 22 maart.