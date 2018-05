Kindernamiddag in Breugelhoeve 12 mei 2018

Op Pinkstermaandag 21 mei vindt de Kindernamiddag in Breugelhoeve plaats. Deze dag garandeert speelplezier voor jong en iets minder jong.





In 2016 onderging de buitenomgeving aan de Breugelhoeve een grote metamorfose en de Kindernamiddag was een schot in de roos, met 3.000 bezoekers. Twee jaar later staan de dieren uit de knuffelboerderij opnieuw klaar om vertroeteld te worden. Verder kunnen kinderen een ritje maken op een pony of in een koets en beklimmen ze de reuze stroberg. De Gezinsbond nodigt de kids uit voor workshops gekke kapsels, buttons maken en knutselen. In de workshop bijenhotel bouwen de kinderen mee aan een groot hotel voor bijen en insecten.





Elk kind mag ook al een zonnebloem planten met het oog op de Plattelandshappening van 7 oktober, waar de mooiste bloemen worden gelauwerd. Voor mama's en papa's zal het grote terras geopend worden. De inkomprijs voor de kinderen is 5 euro, volwassenen mogen gratis binnen. Tenslotte, als de weergoden het laten afweten op 21 mei, dan gaat de Kindernamiddag gewoon door in de verschillende hallen in Breugelhoeve. (BVDH)