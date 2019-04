Kinderen met kanker in gezin komen op adem in Villa Vigor: “Sombere boel? Dit is leuker dan voetbalkamp” Birger Vandael

12 april 2019

15u38 0 Peer Het lentezonnetje verwarmt de prachtige tuin van Villa Vigor, terwijl het ruikt naar versgebakken wafels en kinderen ravotten met hond Nala. Het lijkt een feeëriek tafereel, maar vergis u niet. De tien kinderen die er op kamp zijn, beleven geen zorgeloze jeugd. In hun gezin worden ze allen geconfronteerd met kanker. Bij hun lotgenoten vinden ze een uitlaatklep voor hun emoties.

Het idee voor een jeugdkamp rond kanker ontstond bij de initiatiefnemers van Inloophuis De Kolibrie uit Peer, waar ze al jaren chronisch zieken, hun naasten en nabestaanden steun bieden. Bezielster Ria Plasschaert zag regelmatig hoe moeilijk kinderen het soms hebben als ze geconfronteerd worden met kanker in het gezin. “Zo ervaren ze dat hun ouders plots minder tijd en aandacht voor hen hebben. Ze voelen zich eenzaam en weten niet hoe hiermee om te gaan. De kankerdiagnose bij een gezinslid heeft ook een diepe impact op hun leven”, vertelt Ria die zelf haar broer verloor toen ze 13 jaar was.

Voor het jeugdkamp werd een dossier ingediend bij de Stichting tegen Kanker. “We wilden niet dat ouders moesten opdraaien voor de kosten. Dankzij de stichting en de medewerking van Levensloop Hasselt kunnen we rekenen op een budget van 4.700 euro. Net genoeg om alle materialen, de accommodatie en maaltijden te betalen.”

En dus trokken tien kinderen deze week naar Villa Vigor. Op het programma een divers aanbod aan activiteiten: van een bezoek aan het blotevoetenpad in Zutendaal tot een workshop keramiek. “We willen vooral activiteiten organiseren waarbij de kinderen hun emoties kwijt kunnen”, zegt rouwcoach Patricia Peumans die bij de Kolibrie werkt. “Zo lieten we hen schilderen of krijt tekenen, zodat ze even kunnen stilstaan bij hun gevoelens.” Ria ziet zelfs enige symboliek in de knutselwerkjes met kopjes en schotels: “Ze kunnen uiteen vallen in stukken, maar vervolgens ook weer gelijmd worden.”

Ook tonen de kinderen hun gevoelens via zogenaamde ‘gevoelensnijlpaardjes’. Deze in Kenia gemaakte zeepsteendiertjes kan je in vier standen plaatsen. “Als het beestje op zijn achterpoten staat, zeggen de kinderen dat ze openstaan voor een babbel. Als het dier zich bukt, zitten ze in de put. Soms toont het nijlpaard zijn rug en willen de kinderen gerust gelaten worden. In neutrale stand voelen ze zich goed”, legt Patricia uit. Lavendelzakjes helpen de kinderen tot rust komen en met buttons kunnen ze hun gevoelens uiten. Dankzij deze attenties en zelfgemaakte creaties gaat niemand vrijdag met lege handen naar huis.

Ria en Patricia stellen vast dat de kinderen erg nieuwsgierig zijn naar de ervaringen van anderen. “Ze zijn heel attent en gaan spontaan met elkaar om. Die onbevangenheid raakt ons. Via e-mail houden we de ouders up-to-date. Ze stellen vast dat hun oogappels goed in hun vel lijken te zitten. Dat doet ons plezier.”

Toch wordt er in de villa niet van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat over emoties gepraat. “Soms doen we ook plezante dingen, zoals een estafette of een bonte avond voor de laatste overnachting. Zo komen de kinderen even op adem. Dan zijn ze weer even gewoon kinderen zonder zorgen die zich amuseren. Het is hier zeker geen sombere boel”, onderstreept Patricia.

De kinderen staan intussen te popelen om zelf uit te leggen wat ze al op kamp hebben gedaan. “We hebben al veel gepraat, maar ons ook goed ontspannen”, vertelt de 10-jarige Ruby uit Turnhout vrolijk. Haar zusje Charlize (9) kijkt vanop een afstand toe. “Onze mama heeft kanker en het is fijn dat de andere kindjes ook weten hoe dat voelt.” Op het T-shirt van Ruby is een button met daarop ‘blij’ gespeld. “Het is hier heel leuk”, lacht ze. “Ik kan hier goed babbelen en heb al veel vriendjes gemaakt.”

Lore (11) uit Hamont verloor haar broertje Lars toen hij vier jaar oud was. “We hebben allemaal hetzelfde meegemaakt, waardoor ik mij minder alleen voel. Het bezoek aan het blotevoetenpad en de massage zijn voor haar hoogtepunten van het kamp. “Ook ben ik graag creatief bezig, zoals bij het pottenbakken”, zegt ze. Toch heeft ze de button ‘Kwaad’ opgespeld. “Maak je geen zorgen. Ik heb last van een ochtendhumeur en mijn broer heeft mij te vroeg wakker gemaakt”, vertelt ze met een kwinkslag.

De 11-jarige Lien uit Bierbeek heeft een broer die aan leukemie lijdt. “Ik heb al fijne gesprekken gehad. Hier luisteren ze naar mijn gedachten en gevoelens.” Dat bevestigt Xari (11) uit Huldenberg. Haar mama heeft borstkanker. “Omdat ze hetzelfde meemaken, begrijpen ze wat ik vertel. Al probeer ik ook naar hen te luisteren.”

Hun vriendin Fien (9) uit Heusden-Zolder verwerkt in haar knutselwerkje haar gezin: “De drie kleine hoofdjes staan voor de kinderen, de twee grote hoofden zijn van onze ouders. Mijn broer is ook ziek geweest, maar het gaat nu al een beetje beter. Niet iedereen in de klas weet dat hij ziek is. Toen er een liedje van Ketnet voor hem werd gemaakt, zagen ze dat mijn broer kaal was. Ik vond het eerst niet zo fijn om dat uit te leggen, hier is dat normaal.”

Tussen al het vrouwelijk geweld voelt de 9-jarige Klaas uit Hamont zich best oké. “We houden ons wel sterk met de drie jongens. Bij het kampvuur heb ik zelfs mee hout mogen sprokkelen. Dit is leuker dan een voetbalkamp. Hier kan ik ook veel sporten”, zegt Klaas. “Soms zet ik mijn nijlpaard met de rug naar voor omdat ik met rust wil worden gelaten. Toch zijn er ook momenten dat ik wel wil babbelen.” Alle deelnemers zijn het er over eens: het kamp mocht gerust nog een weekje langer duren.

In sneltempo volzet

Ria en Patricia hopen volgend jaar weer een gelijkaardig kamp te organiseren. Dat er een publiek voor is, bleek uit de inschrijvingen. De tien plaatsen waren in een sneltempo volzet. “Als we het structureel willen aanbieden en eventueel voor meerdere kinderen, dan hebben we wel meer middelen nodig. Behalve vrijwilligers hebben we ook professionele hulpverleners nodig. Tijdens zo’n kamp sta je als vrijwilliger vaak machteloos. Ook de vrijwilligers dienen de nodige aandacht en ondersteuning te krijgen. Het is allemaal erg intensief. Als de kinderen op vrijdag naar huis gaan, is het zieke gezinslid nog steeds niet genezen. Al doet het wel deugd om te zien dat ze terugkeren met een grote glimlach op het gezicht.”