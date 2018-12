Jungle Jump zet 20 springkastelen in sporthal De Deuster Birger Vandael

18 december 2018

In de kerstvakantie op 29 en 30 december komt Jungle Jump naar Peer. Met meer dan twintig springkastelen wordt sporthal De Deuster omgebouwd tot een paradijs voor kinderen tussen 2 en 14 jaar. Voor 6 euro (in voorverkoop) beleef je een hele dag springplezier. Ouders en begeleiders mogen zelfs gratis naar binnen. “Het ideale moment voor de kids om zich toch sportief te kunnen uitleven in deze koude wintermaanden”, zegt de organisatie. Ook in Knokke, Hulshout, Gent en Wieze worden dergelijke springkasteeldorpen gebouwd.

Alle info via www.junglejumpdays.be