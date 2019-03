Jongeman beraamt moord nadat medeleerlinge naaktfoto’s verspreidt: “Alles liep volgens plan, behalve de moord zelf” Birger Vandael

29 maart 2019

11u51 0 Peer Op 18 december 2017 werd de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Sint-Elisabeth opgeschrikt door een steekpartij voor de schoolpoort. Een 18-jarige man bleek helemaal te zijn doorgeslagen nadat zijn ex-vriendin van 13 jaar naaktfoto’s van hem had verspreid via sociale media. Gezien de problematiek van beklaagde, vraagt het openbaar ministerie een celstraf van vijf jaar onder voorwaarden. “Hij hoort niet thuis in de cel, maar heeft nood aan begeleiding.”

Het duo zat samen op school in Wijchmaal, maar leerde elkaar vooral via sociale media kennen. Ze probeerden het aanvankelijk als koppel, tot eind november 2017 werd besloten om als vrienden verder te gaan. Uiteindelijk leidde dat tot een conflict en besloot de jonge vrouw om naaktfoto’s van de man naar enkele kennissen te sturen. “Toen beklaagde op zaterdag 16 december vernam dat de foto’s rondgingen, kocht hij alcohol, bracht hij de nacht door bij een vriendin en kreeg hij op zondag op de terugweg in de bus duistere gedachten”, aldus de procureur.

Minutieus uitgestippeld

Beklaagde beraamde een moordplan op het meisje. “Hij had alles minutieus uitgestippeld”, stelt de procureur. “Hij stopte een hamer en een broodmes in zijn rugzak om de leerkrachten af te schrikken en bedacht dat hij om 9.30 uur zou vragen de les te verlaten. Vervolgens was het zijn plan om op een bankje het meisje op te wachten en haar dood te steken. Vervolgens wilde hij de bus nemen om te vluchten. Hij overweeg zelfs zijn simkaart uit zijn gsm te halen om zo niet getraceerd te worden.” De jongeman bevestigde dat hij een vlucht naar het buitenland in zijn achterhoofd had. “Op dat moment voelde ik niets meer.”

Alles liep in feite volgens plan. “Behalve de fysieke letsels die hij aanbracht”, klinkt het verder bij het openbaar ministerie. “Zij heeft veel geluk gehad en hij ook. De drie steken hadden volgens de wetsgeneesheer anders kunnen aflopen. Beklaagde had de politie moeten inlichten of met zijn ouders moeten praten, in plaats van de controle te verliezen. Hij kent wel degelijk het verschil tussen kwaad en goed. Als kind werd hij twee keer opgenomen en had het moeilijk met stress. Hij kan bepaalde gevoelens als frustratie en boosheid niet goed verwerken en dat escaleert in agressie.” De man zat een half jaar onder elektronisch toezicht. Hij wordt nauwgezet opgevolgd door een psychologe en psychiater.” Zelf vertelde de jongeman dat hij spijt heeft en dat het nu beter met hem gaat. De jonge vrouw mocht uiteindelijk de dag zelf nog het ziekenhuis verlaten. Ze heeft een litteken in de hals en heeft nog steeds nachtmerries.

Hart op de juiste plaats

Meester Van Kelecom, die beklaagde verdedigt, schetste het verhaal van een man die volgens hem zonder enige twijfel het hart op de juiste plaats heeft. “Het is het zoveelste verhaal waarbij jongeren de kracht van een smartphone onderschatten. Het gaat om een man met een bepaalde problematiek, hij is zeker niet extreem agressief.” Ook raadsvrouw Jeuris benadrukte de uitzonderlijke situatie: “Mijn cliënt realiseert zich dat hij niet is zoals een doorsnee jongeman. Er is het besef dat de begeleiding van een grote meerwaarde is. Hopelijk spreekt u een straf uit met voldoende perspectief." Vonnis op 26 april.