Ivana Smit wordt zaterdag begraven

Het 18-jarige Vlaams model dat in Maleisië in verdachte omstandigheden om het leven kwam, zal zaterdag in Roermond worden begraven. Het meisje verbleef in hoofdstad Kuala Lumpur toen ze plots van het twintigste verdiep viel van een balkon. Het Amerikaanse koppel dat het laatste bij haar was, wordt volgens de familie nog altijd als verdachten gezien. De lokale autoriteiten wilden haar dood meteen als een ongeval klasseren. Een Britse privé-detective ontfermt zich nu over de zaak en hoopt de waarheid aan het licht te brengen. (MMM)