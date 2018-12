Inzameling deegwaren en conserven voor Sint-Vincentius

11 december 2018

De Sint-Vincentiusvereniging Peer-Hechtel-Eksel organiseert samen met Stad Peer een inzameling tijdens de kersthappening van dit weekend. De Sint-Vincentiusverenigingen delen maandelijks pakketten voeding uit aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Ze kampen echter met een tekort aan voeding. Vooral deegwaren en conserven zijn nodig. Kan jij wel enkele pakken spaghetti of een blik tomatensaus missen? Je kan je deegwaren en conserven binnenbrengen in het Bruegelhuis, Markt 15, op zaterdag 15 en zondag 16 december van 14 tot 16 uur. Natuurlijk kan je ook een storting doen via BE88 7350 0111 1141 en zal er in het Bruegelhuis een collectebus klaarstaan. Zo zijn er tijdens de feestdagen geen lege magazijnen.