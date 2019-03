IN BEELD: Carnavalsstoet Sint-Elisabeth trekt door straten Wijchmaal Birger Vandael

27 maart 2019

16u27 0 Peer Vanmiddag trok de carnavalsstoet van begeleidingscentrum Sint-Elisabeth opnieuw door de straten van Wijchmaal. De stoet is een jaarlijks hoogtepunt voor de leerlingen met een beperking. Traditioneel wordt er extra veel snoep uitgegooid.

De zorggebruikers werden vergezeld van hun begeleiders in een mooie stoet met veel kleurrijke wagens. Omstreeks 14 uur werd er gestart aan het begeleidingscentrum. De stoet liep via de Sint-Trudostraat, Kapelstraat en Achtzalighedenstraat verder richting Steenovenstraat om weer terug te keren in de Sint-Trudostraat. Het prinsenpaar bij de volwassenenwerking werd gevormd door prins Rony en prinses Laila. Bij de minderjarigenwerking bestaat het trotse prinsenpaar uit Prins Detlev en Prinses Chiara.