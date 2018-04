Huis onbewoonbaar na slaapkamerbrand 09 april 2018

02u41 0

Op het Driekoningenplein in Linde-Peer brak zaterdagavond brand uit in een slaapkamer. De bewoners probeerden de brand nog te blussen, maar raakten bevangen door de rook. Ze moesten naar het ziekenhuis worden gebracht ter controle. De slaapkamer brandde uit, maar ook in de andere ruimtes is er rook- en waterschade. (MMM)