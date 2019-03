Hoeve Vermeulen wordt kinderopvang BVDH

04 maart 2019

16u18 0 Peer Het beschermde monument Hoeve Vermeulen krijgt een nieuwe bestemming in de vorm van een kinderopvang. Plons zal immers naar de hoeve verhuizen zodra de restauratiewerken achter de rug zijn.

Dit voorjaar zal de stad starten met de renovatiewerken aan de hoeve. Deze staat midden op de nieuwe scholencampus in het stadscentrum. Aangezien het project afhangt van subsidies, moet het Stadsbestuur nog wachten op de goedkeuring van de Vlaamse regering. Na de restauratie verhuist Plons dus naar de hoeve en er komt ook een tweede nieuwbouwvolume bij. Dat deel zal in verbinding staan met de oorspronkelijke hoeve. Zo vormen de twee een mooi geheel, in de stijl van de ‘Hoeve Vermeulen’. Dat wil zeggen: met veel lichtinval, multifunctionele ruimtes, een overdekte speelruimte en een veilige buitenspeelplaats.

100 kinderen

Er zijn heel wat troeven die zorgen voor een kwalitatieve kinderopvang in Hoeve Vermeulen. Bovendien verhoogt het project de opvangcapaciteit van de kinderopvang Plons. Door een nieuwe huisvesting in Hoeve Vermeulen kunnen ze 100 kinderen opvangen. De locatie is daardoor ook erg geschikt voor de drukke vakantieperiodes.