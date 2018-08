Hanne (7) is 100.000ste bezoeker van maïsdoolhof 21 augustus 2018

Dit weekend bereikte het Peerse maïsdoolhof een nieuwe mijlpaal: negen jaar na de opening ontving het z'n 100.000ste bezoeker. De zevenjarige Hanne Scheelen kreeg een huifkartocht cadeau.





De organisatie kon al drie jaar op rij meer dan 10.000 bezoekers lokken. "Na de totalen van de voorbije acht edities te hebben samengeteld, kwamen we tot de vaststelling dat we dit jaar de 100.000ste bezoeker over de vloer kregen", vertelt bezieler van het doolhof Erik Paesen, die als landbouwer zijn grond jaarlijks beschikbaar stelt. Toen Hanne, het dochtertje van mama Isabelle en papa Roland uit Grote-Brogel, vrijdagavond nietsvermoedend naar het doolhof ging om er een weg te banen door het donker, werd ze aan de ingang verrast. "De mama van Hanne vertelde dat ze een trouwe bezoeker is van het doolhof. Jaarlijks komt ze met haar kinderen naar dit evenement, wat ze naar eigen zeggen supertof vindt. De organisatoren schonken aan Hanne een huifkartocht voor familie en vrienden. Mama Isabelle zag het helemaal zitten en was de uitstap al aan het plannen", aldus Dirk Colaers van de Peerse landbouwraad. Nog tot 2 september is iedereen welkom in het maïsdoolhof tussen 10 en 18 uur. Deze vrijdag en op vrijdag 31 augustus is het doolhof zelfs tot 's avonds 22 uur open. (BVDH)