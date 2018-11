Halve ton MDMA-kristallen aangetroffen in Peer, link met Scandinavië MMM/Belga

29 november 2018

15u10 0 Peer Een grootschalig drugsonderzoek van de Nederlandse politie heeft maandag geleid tot de arrestatie van een inwoner van Peer. Bij de man thuis werd maar liefst 550 kilo MDMA-kristallen aangetroffen en vier zakken met elk 500 gram henneptoppen.

In Nederland zelf sloeg de politie twaalf verdachten in de boeien. Alle opgepakte personen worden verdacht van betrokkenheid bij de productie en export van verdovende middelen van Nederland naar Scandinavië.

Zestigers

De in Nederland opgepakte personen zijn tussen 32 en 64 jaar oud en komen uit Utrecht, Vleuten, Aalsmeer, Almere, Maarssen, Hilversum en Houten. Als twaalfde verdachte belandde een 51-jarige vrouw uit Houten achter de tralies. De Zweedse autoriteiten hadden om de uitlevering van twee zestigers uit Utrecht en Almere gevraagd omdat ze eerder dit jaar in Scandinavië onderschept waren door de douane terwijl ze 500 kilo drugs bij zich hadden. In Maarssen werd een persoon betrapt bij het tabletteren van xtc-pillen.

Twee tabletteermachines waren in werking met een productie van 18.700 pillen per uur. Voorts vond de politie 44 kilo MDMA-poeder, 26 kilo xtc-pillen en ongeveer 33 kilo aan poeder dat al vermengd was met bindmiddelen en kleurstoffen, klaar om er pillen van te maken. De politie nam verder 350 kilo vul- en bindmiddel en andere toevoegingen voor xtc-pillen in beslag.

Vuurwapens

Toen de politie in Maarssen bezig was met de doorzoeking van de loods, arriveerde er een man, die meteen op de vlucht sloeg. Na een korte achtervolging werd hij onderschept. In een opslagbox stootte de politie op 20 kilo MDMA en 12.000 xtc-pillen. Naast de aanzienlijke hoeveelheden drugs en grondstoffen ontdekten de speurders bijna een miljoen euro cash geld, hoofdzakelijk biljetten van twintig en vijftig euro. Ook twee vuurwapens, drie alarmpistolen, vrachtwagens, luxe personenwagens en een telmachine voor geld zijn in beslag genomen.

Alle verdachten moeten later donderdag voor de rechter-commissaris verschijnen, die over hun verdere aanhouding zal beslissen.