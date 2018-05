Gratis initiatielessen basket 08 mei 2018

Basket Peer organiseert elke vrijdag in mei een gratis initiatietraining van 17 tot 18 uur. Deze vinden plaats in de sporthal van het college aan de Collegelaan. De club richt zich in de eerste plaats op kinderen tussen 3 en 12 jaar. Kinderen kunnen deelnemen door samen met hun ouders ter plaatse te komen. Gediplomeerde trainers zorgen voor een uurtje sportplezier. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de club via stevencreemers@hotmail.com. (BVDH)