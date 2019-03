Goed nieuws voor schapenboeren na wolvenaanvallen: “80% van omheining wordt terugbetaald” Marco Mariotti

25 maart 2019

18u28 6 Peer De Limburgse schapenboeren kunnen opgelucht ademhalen. De Vlaamse overheid maakt een som geld vrij om de omheiningen die de wolven moeten afschrikken grotendeels te subsidiëren. “Het gaat om 80 procent”, zegt minister van Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).

Vanaf april moet alles geregeld zijn om werk te maken van duizenden meters omheining mét stroomdraad in Noord-Limburg. Wolvenexpert Jan Loos zei het eerder al: ‘Een boer die denkt dat zijn schapen veilig zijn zònder draad, is mis.’ Maar dat kost in sommige gevallen honderden tot wel duizenden euro’s. De gemiddelde schapenboer ziet die meerkost voor één wolf niet zitten.

“Maar we gaan als overheid bijschieten, tot 80 procent”, zegt Van den Heuvel. “We moeten vooral héél blij zijn dat de wolf tot bij ons is geraakt, dat betekent dat het natuurbeheer in Limburg bijzonder goed is. Tegelijk moeten wild én mens ook in harmonie kunnen samen leven. De fratsen van de laatste weken is niet de bedoeling.”

Vorige week nog werden drie alpaca’s gedood, en zitten we sinds januari al bijna aan 40 gedode schapen. “Mensen moeten dan weer niet ongerust zijn. Sinds de afgelopen honderd jaar is er nog geen énkel mens aangevallen door een wolf. Ze zijn schuchter.”

De schapenboeren zélf reageren positief, maar blijven kritisch. “Het geld is fijn, maar er komt heel wat meer bij kijken", zegt Luc Luys (39). “Blijkbaar zijn die omheiningen gemiddeld vijf jaar bruikbaar. En wat dan? Deze draad zijn ze voor mij komen plaatsen.”

“Er hangt boven én onder een stroomdraad met een klok van 600 euro, wat voor ongeveer 2.000 volt zorgt. Maar je moet die onderzijde vrij houden zodat er geen gras boven de draad uit komt, want dan verlies je stroom en heeft het nog geen effect. Ik heb hectares te onderhouden: zie je mij al elke week met de bosmaaier de draad van onder bijsnoeien?”

Er komt ook een experiment met halsbanden voor de schapen. Als ze stress hebben, gaat er een hoge toon af die de wolven zal verjagen.



Johan Schouteden is schapenboer sinds 1980 maar haalt sinds de komst van wolven Naya en Gust dagelijks zijn schapen binnen. “Er zijn hier nog geen schapen gesneuveld, maar ik maak dan ook alle dagen een wandeling van drie kilometer met ze”, zegt Schouteden die samen met zijn vrouw de eigenaar is van de Sonnishoeve. “Recent is er wel een kalfje verdwenen die alleen stond in één van mijn stallen. Het INBO is stalen komen afnemen, en voor negentig procent zekerheid ging het om de wolf.”

Kans is bijzonder groot dat Naya momenteel drachtig is en dat er tegen mei welpen rondlopen. Gust moet in die tijd op jacht om zijn partner én kroost van genoeg eten te voorzien.