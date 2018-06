Gitarist verwerkt stadshymne in nieuwe single 12 juni 2018

02u42 0 Peer De jonge gitarist Cedric Honings (19) uit Peer brengt zijn single 'Song of Hope' uit. Daarin is een deeltje van de stadssymfonie verwerkt. "De partituren zullen gebruikt worden door leerlingen muziek", vertelt Honings.

De Stadssymfonie van Kevin Houben werd vorig jaar uitgebracht ter gelegenheid van 650 jaar Peer. "Het is een gedicht van Emily Dickinson en gaat over hoop en solidariteit. Kevin geeft een duidelijke boodschap in zijn werk: hoe slecht de wereld er soms uit kan zien, er is altijd wel kracht om te hopen. Ik besloot om het te herwerken voor gitaar, maar niet alleen voor eigen gebruik. Leerlingen van kunstacademies, muziekscholen en studenten van conservatoria kunnen de partituren ook gebruiken. We mikken op alle Belgische academies omdat het hier gaat om Belgische muziek en we willen die wat meer promoten."





Honings werd onlangs nog tweede op het International Gevelsberg Gitarenfestival in Duitsland. Op korte termijn heeft hij optredens in Puurs en Herentals en in juli zal hij samen met fluitiste Lindsay Gijbels uit Hamont-Achel op concertreis naar Polen gaan. Later deze zomer volgt er een project met beiaardier Jan Verheyen en in 2019 doet Honings mee aan een concert rond Joaquin Rodrigo.





"Dit concert heeft wel een bijzondere betekenis omdat ik het mag brengen op mijn 20ste verjaardag en 2019 is tevens het jaar dat Joaquin Rodrigo 20 jaar geleden gestorven is."





Alle info over de gitarist en zijn werken is te vinden op www.cedrichonings.com.