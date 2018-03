Gerichte controles op de Overes 20 maart 2018

02u26 0

Momenteel worden er in het centrum van Linde werken uitgevoerd. Daardoor merkt men in Peer een verhoogde verkeersintensiteit. Dat is onder meer het geval op de Overes, de verbindingsweg tussen Wauberg en Peer. Op die weg geldt momenteel een snelheidsbeperking tot vijftig kilometer per uur en een tonnagebeperking van 3,5 ton. Hier wordt in de praktijk niet altijd rekening mee gehouden en dat brengt onveilige situaties met zich mee. Op vraag van de stad zal de politie hier de komende dagen nieuwe en gerichte controles uitvoeren. (BVDH)