Gemeenten stellen actieplan ‘wolf’ op en vragen subsidies Birger Vandael

21 maart 2019

12u53 0 Peer Nadat de wolven Naya en August de afgelopen dagen opnieuw toesloegen en drie alpaca’s en een schaap doodbeten, namen de Stad Peer en de Gemeente Oudsbergen het initiatief om samen met Natuur & Bos gerichte communicatie en acties op te zetten. Ze richten zich ook op Vlaams Minister van Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V) en vragen subsidies bij het plaatsen van afrastering.

De vragen omtrent de wolf klinken steeds luider. Niet alleen bij veehouders, maar ook bij de bewoners die in de omgeving wonen. “Wij willen graag snel gepaste antwoorden geven en waar het kan oplossingen aanreiken. Daarom zaten wij vandaag samen met Koen Thijs, regiobeheerder van het Natuur & Bos. Uit dat overleg blijkt dat met gepaste maatregelen het risico op incidenten ingeperkt kan worden”, zeggen burgemeesters van Peer en Oudsbergen Steven Matheï (CD&V) en Lode Ceyssens (CD&V).

In essentie komt het actieplan neer op nog meer gerichte communicatie en acties. De gemeenten werken hiervoor samen met Natuur & Bos. “Wij moeten de wolf leren dat vee geen gemakkelijke prooi is en hem opnieuw naar natuurlijk voedsel brengen”, zeggen de burgemeesters. Door het plaatsen van afrastering, door elektrische rasters of netten, wordt het voor de wolf meteen moeilijker om vee aan te vallen. De rasters moeten goed aaneengesloten zijn en tot op de grond komen. Want de wolf vindt zijn weg door de kleinste gaten.

Vijf stroomdraden

Volgens wolvenkenner Jan Loos van Landschap vzw is één stroomdraad op minder dan twintig centimeter van de grond het beste. “De eigenaar in Oudsbergen besefte blijkbaar niet dat wolven zelden springen, maar wel zeer goed kunnen kruipen en graven. Zijn omheining zag er degelijk uit, maar het ging om een vals gevoel van veiligheid. Een afrastering met vijf stroomdraden heeft in Duitsland al vaak zijn nut bewezen. Wolven kunnen er in principe over springen, maar in de praktijk doen ze dat niet als ze ervaren hebben dat deze rasters flinke elektrische schokken uitdelen.

Binnenkort zullen de stad Peer en de gemeente Oudsbergen ook een infomoment organiseren om zowel veehouders als bewoners te informeren over enerzijds de wolf en zijn gedrag en anderzijds over de maatregelen die kunnen genomen worden.” Enkele bewoners blijven zich zorgen maken over hun medemens. ANB benadrukte nogmaals dat zij geen risico lopen. Contacten uit gebieden in Frankrijk en Duitsland, waar de wolven al jaren aanwezig zijn, bevestigen dat het dier mensenschuw is.

Extra geld

Naast financiële steun bij het plaatsen van afrastering, vragen de burgemeesters ook om het huidige systeem van schadevergoeding te bestendigen, om de rescuekits te behouden en eventueel uit te breiden en om de nodige middelen te voorzien om in de toekomst het gedrag van de wolf en eventuele welpen te kunnen monitoren via zenders.