FM Goud Zomert in Stadspark 24 juli 2018

02u42 0 Peer Het gratis familie-evenement 'FM Goud Zomert' is zaterdag toe aan de tweede editie.

Plaats van afspraak is het Stadspark De Perre, waar iedereen welkom is tussen 16 uur en 20 uur. Op het programma staat kinderanimatie in de vorm van ballonnenclowns, airbrush-tattoo's en een sprookjesboom. Voorts zijn er optredens van onder meer Animolly, DJ ZOHRA, de FDM-Band, Snollebollekes, en Fons en die van Ons!. Wie met de fiets komt, kan die achterlaten in een bewaakte stalling. Er is ook een speciale cavabar en catering. De organisatie raadt aan om je eigen stoeltje mee te brengen. (BVDH)