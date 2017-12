FM Goud van twee naar vijf frequenties 02u35 0

"Van het uitschrijven van het format over het maken van een financieel plan tot het complete technische luik. Het ingediende dossier voor de cluster Meeuwen-Gruitrode/Peer/Hechtel-Eksel scoorde een mooie 82%. Het dossier voor de cluster Bree/Kinrooi behaalde zelfs 85%. Vanaf 2018 mogen we dus op beide clusters gaan uitzenden. Je moet weten dat de mediaminister ervoor opteerde om minder lokale radiozenders over te houden, maar hen een groter bereik wilde geven door frequenties te clusteren. Dat komt de leefbaarheid ten goede."





Op 1 januari verhuist FM Goud in Bree van radiofrequentie 105.9 naar 99.3. Het vermogen gaat van 100 naar 1.000 watt. In de regio Peer komt de zender met het nieuwe 'FM Goud Plus', een compleet ander radiostation met een eigen muzikaal format, eigen presentatoren en eigen vormgeving. In Hechtel-Eksel luister je op frequentie 107.3, in Peer op 106.6 en verderop dit voorjaar kan je ook in Kinrooi (FM 107.9) en Meeuwen-Gruitrode (FM 106.3) de zender ontvangen. Via de site en app kan je de radio uiteraard ook beluisteren. (BVDH)