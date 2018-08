Fietsster aangereden in West-Vlaanderen 23 augustus 2018

02u37 0

Langs de Expressweg in het West-Vlaamse Stalhille is dinsdagnamiddag een 68-jarige fietsster uit Peer aangereden door een wagen. De 61-jarige bestuurder uit Gent merkte haar te laat op ter hoogte van het kruispunt met de Spanjaardstraat. De vrouw kwam ten val en werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. (SDVO)