Fietspad Deusterstraat tijdelijk omgelegd 08 augustus 2018

Op sommige plaatsen heeft de riolering in de Deusterstraat te lijden onder erosie. Hierdoor vermindert de wanddikte van de riolering en ontstaan er op een aantal plaatsen verzakkingen in het fietspad. Om dit probleem te verhelpen wordt een deel van het fietspad, ter hoogte van de sportzone, tijdelijk omgelegd. Dit betreft een tijdelijke situatie. Intussen maakt de Stad Peer werk van een dossier om de beschadigde riolering te herstellen. Dit gebeurt in samenwerking met Infrax. Het is de bedoeling om de riolering te herstellen en het fietspad opnieuw aan te leggen.





Tegelijk wordt de afwatering op het wegdek aangepakt waardoor er geen plasvorming meer ontstaat. (BVDH)