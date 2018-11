Fietsende schoolgangers beloond met digitale munten Birger Vandael

10u44 0 Peer Kinderen die met de fiets naar school gaan, kunnen van de Stad Peer digitale munten verdienen. Dat is het resultaat van het proefproject ‘Flowbikes’, een soort fietsbeloningssysteem. Burgemeester Steven Matheï (CD&V) deelde de eerste fietstags uit aan de leerlingen van basisschool De Dommelbrug.

Ontwikkelaar Flow Pilots koos voor Peer als één van de drie steden waar het proefproject van start gaat. “De kinderen ontvangen een fietstag die ze aan hun boekentas hangen. Een scanner aan de schoolpoort registreert wanneer een kind de school binnen fietst of wandelt. Zo sparen de leerlingen punten die ze kunnen inruilen voor leuke activiteiten of korting bij de lokale handelaars.”, aldus Matheï.

Minder auto’s aan de schoolpoort

Dat het juist Peer is dat met de actie op de proppen komt, is allerminst een verrassing. De Stad promoot al jaar en dag het gebruik van de fiets. Het project in samenwerking met ontwikkelaar Flow Pilots is goed voor het milieu én voor de lokale economie. Ruth Vanhaelen, directrice van basisschool De Dommelbrug, is ook enthousiast over het project. “We hopen dat dit systeem onze leerlingen motiveert om met de fiets naar school te komen. Dat zou ook het aantal auto’s aan de schoolpoort verminderen, wat de veiligheid voor onze fietsende leerlingen weer verhoogt.”