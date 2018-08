Ferrari's en BE-Alert in stadscentrum 02 augustus 2018

Vandaag kleurt Peer opnieuw Ferrari-rood.





De jongens van Cars and Coffee zetten immers de vierde editie van CCFP Ferrari op. Naast de bolides uit de fabrieken in het Noord-Italiaanse Maranello, zakken ook weer heel wat andere (Italiaanse) oldtimers af naar het stadscentrum. De Stad Peer maakt van de gelegenheid handig gebruik om de bezoekers te informeren over BE-Alert. "Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in Peer, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom maakt Peer gebruik van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Momenteel zijn een 700-tal inwoners van Peer ingeschreven voor BE-Alert. Dat kan nog veel beter en daarom zet de Stad Peer een informatie- en sensibiliseringscampagne op", aldus het stadsbestuur.





De bezoekers van Cars and Coffee vinden een infostand bij het Toeristisch kantoor op de Markt. Geïnteresseerden kunnen zich ook meteen registreren. De infostand is geopend van 17 tot 21 uur.





(BVDH)