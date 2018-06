Expert aangesteld na brand Agnetendal 26 juni 2018

De Stad Peer en de Inrichtende Markt van Agnetendal hebben gisterenmorgen overleg gepleegd over de verdere aanpak na de brand op de oude schoolsite zaterdagmiddag. Even was er sprake van gevaar voor verspreiding van aanwezige asbestdeeltjes, maar die paniek was ongegrond. Na overleg werd besloten alsnog een expert ter plaatste te sturen om de situatie in kaart te brengen. Op basis van het rapport wordt dan verdere actie ondernomen om de brand op te ruimen.





