Examen beiaardschool 14 juni 2018

Vandaag vindt er een examen beiaardschool plaats in Peer. Vanavond van 19 tot 20.30 uur spelen leerlingen van de beiaardschool hun examen in de 'Reus der Kempen'. De stad raadt inwoners aan om vanop een bankje in het stadscentrum de toekomstige beiaardiers aan het werk te horen. (BVDH)