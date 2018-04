Escape room in oud-politiegebouw 20 april 2018

02u55 0

Het voormalige politiegebouw op de Peerse Markt wordt binnenkort omgebouwd tot een jongerencentrum. In afwachting hiervan zal de Denktank (DDT) dit weekend een tijdelijke 'escape room' inrichten. Onder de naam' Ontsnap uit De Bak' kan je dit weekend dus proberen de escape room succesvol te verlaten; Zowel zaterdag als zondag is dit mogelijk van 14 tot 17 uur. Op deze manier ontdek je ook op een speelse manier alle kamers en kelders van het gebouw. Inschrijven gaat via www.peer.be/ontsnap-uit-de-bak of ter plaatse. (BVDH)