Eerste naam voor Muilpeer Stadsfestival 08 mei 2018

Het Muilpeer Stadsfestival vindt pas plaats op zaterdag 22 september, maar de organisatie heeft nu al een eerste naam gelanceerd. 'Les Truttes' zullen immers hun opwachting maken in Peer. De coverband met roots in Dilbeek begon in 1996 als eenmalige band, maar heeft inmiddels al overal in het land opgetreden. Het gratis festival op het Armand Preud'hommeplein start om 18 uur. De komende maanden zullen ook de andere namen op de line-up bekend gemaakt worden. (BVDH)