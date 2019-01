Eerste huiskamerconcert van Muilpeer Birger Vandael

09 januari 2019

In 2019 pakt Muilpeer uit met een gloednieuw concept. Voor het eerst kan je een intiem optreden meemaken op locatie. In de gezellige setting van espressobar Kaffa op de Markt in Peer kan je genieten van And Then Came Fall op zaterdag 9 februari. Tickets kosten 5 euro, inclusief welkomstdrankje. Deze zijn verkrijgbaar via BICC Peer. Er zijn slechts beperkte plaatsen. BICC Peer organiseert in februari verder ook een tentoonstelling van Janien Nouwen en Veronique Croymans in het Bruegelhuis, een pianoconcert van Debussy & Prokofiev, een eerbetoon aan moppentapper Tony Bell met Sven De Ridder en een filmvoorstelling van ‘Into the Wild’.