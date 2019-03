Drie alpaca’s doodgebeten door wolf in Peer: “Wat is het volgende? Een veulen?” Marco Mariotti

20 maart 2019

12u39 126 Peer Drie alpaca’s zijn vanochtend doodgebeten in Wauberg (Peer), vermoedelijk door een wolf. De kadavers werden gevonden langs de Zuiderstraat. Het is de eerste keer dat alpaca’s het slachtoffer zijn van een wolf in ons land. Eerder werden vooral schapen doodgebeten.

Voor de vijfde keer in nog geen vier weken zijn in de omgeving van Peer-Helchteren dieren doodgebeten. Het ging in alle gevallen om schapen, maar deze morgen lagen er drie dode alpaca’s in de weide van Bram Bleyen. Alles wijst naar wolven Naya en Gust.

Eén alpaca - de bruine - werd ter plaatse verorberd. De twee anderen witte alpaca’s werden dodelijk gebeten in de hals. “Ik heb ze al vijftien jaar”, vertelt eigenaar Bram. “De vorige incidenten met schapen waren hier niet ver vandaan. Vorige week nog één schaap, zo’n vijfhonderd meter verder. Ik dacht eerlijk dat die wolven niet aan een alpaca zouden beginnen, want die zijn een pak groter. Misschien wel even groot als ons. En ze wegen gemakkelijk zeventig kilo het stuk.”

Naast de bewuste weide woont een familie met kinderen én hond. “De hond heeft nochtans niet geblaft, en één van de alpaca’s lag dood tegen de draad, op enkele tientallen meters van hun huis. Straf om te zien hoe dichtbij ze komen .”

Bleyen weet dat er wordt aangeraden omheiningen te plaatsen. “Maar begin eens aan vier hectare? Deze dieren waren zo’n 1.500 euro waard. Hier tweehonderd meter liggen nog tal van schapenboeren. Wedden dat ze daar volgende week toeslaan? En als iedereen zijn schapen gaat binnenhouden, komen de veulens aan de beurt. Die wolven moeten eten, en spelen in één nacht een alpaca van 70 kilo naar binnen.”