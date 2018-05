Dorpsschool van 'in groot gevaar' naar 'groot feest' 29 mei 2018

02u29 0 Peer Rond eindejaar zag de toekomst van basisschool Pieter Brueghel in Erpekom er troebel uit. Enkele maanden en extra kleuters verder plant het oudercomité de negentigste verjaardag van de school.

Het grote probleem enkele maanden geleden was het gebrek aan voldoende leerlingen. De school zocht én vond intussen de nodige kleuters om te kunnen blijven bestaan.





"Tijd voor een feestje om de goede afloop te vieren, maar vooral om het negentigjarige bestaan in de verf te zetten", zegt Veerle Ceyssens van de oudergroep.





"Onderwijs wordt al sinds 1922 in Erpekom gegeven in de omgebouwde paardenstal. Acht leerjaren zaten destijds samen in één klas. In 1927 werd het klasje afgekeurd door de onderwijsinspectie. De familie Broekx schonk de huidige grond en inwoners gingen zelf aan de slag om de fundamenten te maken. Een aannemer voerde de werken verder uit en dat schooltje bestaat nu sinds 1928. Het werd doorheen de jaren uitgebreid om plaats te bieden aan de steeds groter wordende klasjes."





"De betrokkenheid van ouders, leerkrachten en leerlingen is hier heel groot. Steeds staan er ouders klaar om, gedreven door het enthousiasme van de leerkrachten, te helpen waar nodig. Het zijn ook deze waarden die doorgegeven worden aan de volgende generaties die in Erpekom school lopen", klinkt het. Dat wordt op vrijdag 8 juni gevierd met een groot feest, dat vanaf 16.30 uur begint. Met kleuterworkshops, een clown, veel eten en drinken en een Vlaamse kermis beleeft het dorp een topdag. (BVDH)