Dorpskern Linde opnieuw open voor doorgaand verkeer Birger Vandael

30 november 2018

10u58 0 Peer Deze zaterdag 1 december gaat de dorpskern van Linde Peer weer open voor het doorgaande verkeer. Zo komt er een eind aan de eerste fase van het groot project ’t Lin in ’t Nieuw dat zorgde voor een vernieuwing van Lindedorp en het Driekoningenplein en sinds februari lopende was.

De make-over in de Dorpsstraat heeft geleid tot een verkeersveilige doortocht, een fietspad langs de Dommel, gescheiden rioleringen en een nieuw bufferbekken én een groene dorpskern. Vanaf januari start fase twee van het project. Dat houdt een nieuwe woon- en handelsruimte en de herinrichting van het Driekoningenplein in.

Vanaf zaterdag kan je het centrum van Linde opnieuw in twee richtingen bereiken en dat is goed nieuws voor de handelaars, inwoners en school. Ook de haltes aan de kerk en het Driekoningenplein zijn opnieuw toegankelijk. De halte aan het Driekoningenplein krijgt voorlopig een tijdelijke haltepaal. In januari wordt de halte met een schuilhuisje uitgerust. De tijdelijke parking in de Heuvelstraat blijft nog beschikbaar tot de nieuwe parking op het Driekoningenplein klaar is. Die werken behoren tot fase 2 van ’t Lin in ’t nieuw en starten in januari. Dat zal weinig invloed op de verkeerssituatie hebben.

Autovrij fietspad

Eén van de grote voordelen van de werken is dat kinderen voortaan langs een nieuw autovrij fietspad langs de Dommel naar school fietsen. Dankzij deze nieuwe fietsroute mijden de kinderen een extra kruispunt en geraken ze veilig tot aan de school. Het verzinkbare paaltje op de schoolroute ter hoogte van de Cremerdijk treedt ook terug in werking vanaf 3 december.