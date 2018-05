Dochter oud-burgemeester schrijft boek 24 mei 2018

Vandaag verschijnt het boek van Karen Kelchtermans, afkomstig van Peer en dochter van oud-burgemeester Theo. In 'Liefde in balans' brengt Karen aan het licht hoe de veranderde maatschappij onze relaties uit evenwicht brengt. Mannen en vrouwen werken vaak allebei en besteden amper nog aandacht aan het zorgende, vrouwelijke aspect in het leven en de liefde. Daarom toont Karen hoe je dankzij zelfkennis en zelfontplooiing de relatie met jezelf en jouw partner herstelt. Het boek wordt zondag ook gepresenteerd in L'Uno Coll Altro. Uitgever is Van Halewyck. (BVDH)