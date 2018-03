Dirigent Houben wint Cultuurprijs 14 maart 2018

In Peer vond deze zondag het Vrijwilligersfeest plaats. Tijdens het ontbijt werden er twee prijzen uitgereikt. De eerste was de Cultuurprijs en die ging naar Kevin Houben. Houben is onder meer dirigent bij de Peerse Harmonie en componeerde de Peerse Stadshymne. Ten tweede was er de Vrijwilligersprijs. Gerda Ruttens mocht die prijs in ontvangst nemen. Ruttens zet zich al heel wat jaren in voor Femma Maarlo. Daarnaast was ze ook drijvende kracht achter de kapel en het paviljoen van Monsheide en stond ze mee aan de wieg van kinderopvang Plons. In totaal schoven meer dan 400 Peerse vrijwilligers aan voor het luxueuze vipontbijt.





(BVDH)